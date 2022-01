Covid, 25 casi di ‘Deltacron’ a Cipro (Di sabato 8 gennaio 2022) Nuova variante di Covid a Cipro, dove sono stati individuati venticinque casi di ‘Deltacron’. Si tratta di una combinazione di Delta e Omicron. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie locali.”Attualmente abbiamo co-infezioni di Omicron e Delta. Abbiamo trovato una variante che combina entrambe”, ha dichiarato il professor Leondios Kostrikis, docente di biologia all’università di Cipro e direttore del Laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare. Intervistato dall’emittente Signa tv, Kostrikis ha affermato che la nuova variante ha la firma genetica di Omicron e il genoma di Delta. Al momento l’equipe di Kostris ha identificato 25 casi di Deltacron, sottolineando che sono più frequenti fra pazienti ricoverati per il Covid che fra positivi non ospedalizzati. ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 gennaio 2022) Nuova variante di, dove sono stati individuati venticinquedi. Si tratta di una combinazione di Delta e Omicron. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie locali.”Attualmente abbiamo co-infezioni di Omicron e Delta. Abbiamo trovato una variante che combina entrambe”, ha dichiarato il professor Leondios Kostrikis, docente di biologia all’università die direttore del Laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare. Intervistato dall’emittente Signa tv, Kostrikis ha affermato che la nuova variante ha la firma genetica di Omicron e il genoma di Delta. Al momento l’equipe di Kostris ha identificato 25di Deltacron, sottolineando che sono più frequenti fra pazienti ricoverati per ilche fra positivi non ospedalizzati. ...

