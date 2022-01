Coppa d’Africa al via | L’incredibile storia di Roberto Lopes | convocato nella nazionale di Capo Verde con un messaggio su Linkedin

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 gennaio 2022) Una spunta rossa appare improvvisa sullo schermo del computer connesso a, il social network impiegato principalmente nel mercato del lavoro. È posta a ridosso di una nuvoletta al cui interno sono posizionati tre punti di sospensione. Un. L’irlandeseapre incuriosito la notifica. Proviene da un certo Rui Aguas ed è scritta in portoghese. Decide di non rispondere. Potrebbe essere uno spam. Meglio non rischiare. Il contatto però lo cerca nuovamente. È il settembre 2019 e questa voltadecide di tradurre: “Ci hai pensato?”. La domanda lo spiazza e così traduce anche il primo. È una richiesta particolare. Chiede se fosse interessato a giocare con ladi, paese da cui ha ...