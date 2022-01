C’è posta per te, Giovanni tradisce la moglie Alessia con una parente: “ce l’ha d’oro?”, e chiude la busta (Di sabato 8 gennaio 2022) La seconda storia raccontata a C’è posta per te, nella puntata di oggi 8 gennaio 2022 che inaugura la 25esima edizione, vede protagonista Giovanni, giovane di Napoli. Il ragazzo da oltre 5 mesi non può fare ritorno nella sua città e nel suo quartiere, dopo aver fatto un errore gravissimo, ovvero aver tradito la moglie... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 8 gennaio 2022) La seconda storia raccontata a C’èper te, nella puntata di oggi 8 gennaio 2022 che inaugura la 25esima edizione, vede protagonista, giovane di Napoli. Il ragazzo da oltre 5 mesi non può fare ritorno nella sua città e nel suo quartiere, dopo aver fatto un errore gravissimo, ovvero aver tradito la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - MediasetPlay : Ci siamo quasi! ?? Manca pochissimo e potremo tornare ad emozionarci ancora con le storie di C'è Posta per Te ?? Vi… - StefanoGuerrera : con la speranza che stasera a C’è Posta ci siano un po’ di corna - piulietta : una leggenda a c'è posta per te! vai alessia oooooo - _itsnatsu : Attualmente sottona della tizia di c’è posta per te con il marito che le ha messo le corna con ma cugina -

