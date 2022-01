Calcio | cori razzisti contro Kean | Lapo Elkann ' vogliamo provvedimenti non frasi circostanza'

Advertising

callio47 : RT @enricodanna: Dal settore ospiti ululati razzisti rivolti a #Kean di tifosi #Napoli. Il #Giudicesportivo: multa #Juve per cori discrimi… - cosimosimone2 : RT @enricodanna: Dal settore ospiti ululati razzisti rivolti a #Kean di tifosi #Napoli. Il #Giudicesportivo: multa #Juve per cori discrimi… - sudistadoc : @lapoelkann_ Il razzismo è una ?? chi fa cori razzisti sono ?? Da quando seguo il calcio è la prima volta che da una… - StefanoFrige : RT @enricodanna: Dal settore ospiti ululati razzisti rivolti a #Kean di tifosi #Napoli. Il #Giudicesportivo: multa #Juve per cori discrimi… - AndreA79zz : @marifcinter Marotta qualche volta gli interessi dell’Inter riesce a farli o lavora solo per la lega calcio stipend… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio cori

Che siano ululati contro Kean , Koulibaly , Maignan ocontro Vlahovic non fa differenza. Basta ". E sono tanti i tifosi che rispondono, uno su tutti da applausi: " Non esiste un razzismo di ...Il 2022 della Roma non è iniziato nel migliore dei modi. La squadra di José Mourinho, in un match nel quale non sono mancate le polemiche, si è dovuta arrendere per 3 - 1 contro il Milan alla ripresa ...Il nipote dell'Avvocato continua la sua campagna di sensibilizzazione e twitta per fermare «gli idioti negli stadi che non mancano anche a capienza ridotta» ...La società giallorossa è stata sanzionata dal Giudice Sportivo per lo scorretto comportamento dei suoi tifosi durante Milan-Roma.