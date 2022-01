Atp Cup 2022, vincono Shapovalov e Medvedev: doppio decisivo verso la finale (Di sabato 8 gennaio 2022) Denis Shapovalov e Daniil Medvedev hanno decretato momentaneamente le sorti di Russia-Canada, incontro valevole per le semifinali dell’Atp Cup 2022. Nordamericani in vantaggio cronologicamente e fattualmente dopo il successo del classe ’99 su Roman Safiullin. Il giovane canadese ha lottato duramente con l’opponente, spuntandola nel primo set per 6-4, seppur cedendo al termine del secondo mediante il punteggio di 5-7. Ritmo di gioco elevatissimo e accelerazioni apprezzabili da parte di entrambi i tennisti, con vincenti spettacolari ogni game e nessuna voglia di mollare. Parziale decisivo e talento di Shapovalov in evidenza: dopo aver annullato ben 6 break point durante il quarto game, guizzo decisivo nel settimo gioco; strappo a 30 e 4-3, con successivi turni di battuta favorevoli e ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Denise Daniilhanno decretato momentaneamente le sorti di Russia-Canada, incontro valevole per le semifinali dell’Atp Cup. Nordamericani in vantaggio cronologicamente e fattualmente dopo il successo del classe ’99 su Roman Safiullin. Il giovane canadese ha lottato duramente con l’opponente, spuntandola nel primo set per 6-4, seppur cedendo al termine del secondo mediante il punteggio di 5-7. Ritmo di gioco elevatissimo e accelerazioni apprezzabili da parte di entrambi i tennisti, con vincenti spettacolari ogni game e nessuna voglia di mollare. Parzialee talento diin evidenza: dopo aver annullato ben 6 break point durante il quarto game, guizzonel settimo gioco; strappo a 30 e 4-3, con successivi turni di battuta favorevoli e ...

