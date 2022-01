Allegri: “Napoli? Contro di loro tutti ce lo aspettavamo!” (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è tornato a parlare del match Contro il Napoli dello scorso giovedì, terminato per 1-1. Ecco le parole dell’allenatore nel corso della conferenza stampa di vigilia del match Contro la Roma: “tutti ci aspettavamo di battere il Napoli per poter accorciare a un punto, ma è uno sContro diretto e la distanza non è cambiata”: ha commentato il tecnico livornese. Che poi ha aggiunto: “Abbiamo fatto cose buone e cose meno. Siamo in crescita e questi sono buoni segnali. Il Napoli è una squadra forte, ma dovevamo sfruttare meglio alcune occasioni avute in attacco”. Infine, un commento sulla squalifica: “Sono cose che possono capitare, ci stava. Non c’è bisogno di aggiungere altro”. Francesco Fildi Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tecnico della Juventus Massimilianoè tornato a parlare del matchildello scorso giovedì, terminato per 1-1. Ecco le parole dell’allenatore nel corso della conferenza stampa di vigilia del matchla Roma: “ci aspettavamo di battere ilper poter accorciare a un punto, ma è uno sdiretto e la distanza non è cambiata”: ha commentato il tecnico livornese. Che poi ha aggiunto: “Abbiamo fatto cose buone e cose meno. Siamo in crescita e questi sono buoni segnali. Ilè una squadra forte, ma dovevamo sfruttare meglio alcune occasioni avute in attacco”. Infine, un commento sulla squalifica: “Sono cose che possono capitare, ci stava. Non c’è bisogno di aggiungere altro”. Francesco Fildi

