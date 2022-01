Virus in Campania, chiuse le scuole di ogni ordine e grado: l’elenco (Di venerdì 7 gennaio 2022) In diversi comuni della Campania, da lunedì 10 gennaio, tutte le scuole resteranno chiuse a causa dell’aumento dei contagi da CoronaVirus. La decisione non è arrivata dal governo centrale, ma bensì i sindaci della città hanno deciso in autonomia di chiudere i cancelli degli istituti scolastici e procedere con la didattica a distanza almeno per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) In diversi comuni della, da lunedì 10 gennaio, tutte leresterannoa causa dell’aumento dei contagi da Corona. La decisione non è arrivata dal governo centrale, ma bensì i sindaci della città hanno deciso in autonomia di chiudere i cancelli degli istituti scolastici e procedere con la didattica a distanza almeno per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

sberlusca : Scuole chiuse in Campania, il governo pronto a impugnare la decisione di De Luca - Labellasospesa : RT @barbybpgirl: Quindi lasciamo le scuole chiuse in Campania fino a primavera quando il caldo debellerà il virus? Intanto tutte le altre a… - Melissa100480 : RT @barbybpgirl: Quindi lasciamo le scuole chiuse in Campania fino a primavera quando il caldo debellerà il virus? Intanto tutte le altre a… - barbybpgirl : Quindi lasciamo le scuole chiuse in Campania fino a primavera quando il caldo debellerà il virus? Intanto tutte le… - ottopagine : Campania, Covid-19: corre il virus, con il vaccino corriamo più veloce -