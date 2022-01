VIDEO / Pazzesco: nomina tutti i vincitori del Pallone d’Oro in 20 secondi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Questa ragazza ha accettato una scommessa: nominare tutti i vincitori del Pallone d'Oro in cambio di un bicchiere. E alla fine... Leggi su golssip (Di venerdì 7 gennaio 2022) Questa ragazza ha accettato una scommessa:redeld'Oro in cambio di un bicchiere. E alla fine...

Advertising

rtl1025 : ?? ?? 'Spero sia un anno pazzesco per me per chi ci sta ascoltando' così @mengonimarco augurando buon anno nel capoda… - zazoomblog : VIDEO - Pazzesco: nomina tutti i vincitori del Pallone d’Oro in 20 secondi - #VIDEO #Pazzesco: #nomina #tutti - Le_Nostrane : RT @Francyloverossi: Raga devo dirlo, io oggi ho una voglia di cazzo assurda ???? cioè mai così ?? sarà che sto editando i video nuovi ma davv… - curvanord967 : RT @Francyloverossi: Raga devo dirlo, io oggi ho una voglia di cazzo assurda ???? cioè mai così ?? sarà che sto editando i video nuovi ma davv… - dentinidiyoongi : no non capite amore MIO look at him unico pazzesco inimitabile -