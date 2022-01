Viaggio nella Grande Bellezza (Quirinale) non va in onda oggi 7 gennaio 2022: ecco cos’è successo e quando torna (Di venerdì 7 gennaio 2022) oggi, venerdì 7 gennaio, la trasmissione di Cesare Bocci Viaggio nella Grande Bellezza- Speciale Quirinale non andrà in onda. Al suo posto verrà invece trasmessa un’altra puntata del Grande Fratello Vip, reality how condotto da Alfonso Signorini. Leggi anche: Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 7 gennaio 2022: concorrenti in nomination, chi sono gli ospiti, ultime news su Katia e Lulù Viaggio nella Grande Bellezza- Speciale Quirinale oggi 7 gennaio non va in onda Il nuovo appuntamento non Cesare Bocci non ha ancora una data alternativa, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022), venerdì 7, la trasmissione di Cesare Bocci- Specialenon andrà in. Al suo posto verrà invece trasmessa un’altra puntata delFratello Vip, reality how condotto da Alfonso Signorini. Leggi anche:Fratello Vip, anticipazioni puntata 7: concorrenti in nomination, chi sono gli ospiti, ultime news su Katia e Lulù- Specialenon va inIl nuovo appuntamento non Cesare Bocci non ha ancora una data alternativa, è ...

