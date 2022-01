Ultras assenti contro la Sampdoria | la spiegazione

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 7 gennaio 2022)lagli72 della Curva B non entreranno allo Stadio Diego Armando Maradona a causa delle restrizioni legate agli ultimi sviluppi della pandemia da Covid-19. Di seguito il comunicato del gruppo di tifosi. “La salvaguardia della nostra comunità è prioritaria rispetto a qualsiasi nostra passione, il buonsenso ci suggerisce di fare ancora una volta un passo indietro, la situazione pandemica attuale e le relative restrizioni che essa comporta non ci consentono quel sostegno partecipato tradizionale che è la parte fondante della nostra presenza in curva. Valuteremo di volta in volta lo sviluppo pandemicoaugurandoci un rapido mutamento delle condizioni che inibiscono la nostra presenza. Tale presa di posizione non è in polemica con le restrizioni attuate perché non abbiamo le competenze per giudicarle, ma per ...