Uil scuola IRC: concorso riservato per over 36 mesi e graduatorie ad esaurimento collegati allo straordinario (Di venerdì 7 gennaio 2022) “I tavoli non siano occasione di pura formalità ma laboratori per una risoluzione concreta delle problematiche”, così il Segretario Nazionale del Dipartimento UIL scuola IRC riguardo la stabilizzazione dei docenti di religione cattolica di cui si stenta a trovare una risoluzione, di fronte alla richiesta di un tavolo di lavoro per la loro problematica, nell’alveo di una risoluzione organica di tutto il precariato della scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) “I tavoli non siano occasione di pura formalità ma laboratori per una risoluzione concreta delle problematiche”, così il Segretario Nazionale del Dipartimento UILIRC riguardo la stabilizzazione dei docenti di religione cattolica di cui si stenta a trovare una risoluzione, di fronte alla richiesta di un tavolo di lavoro per la loro problematica, nell’alveo di una risoluzione organica di tutto il precariato della. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro a scuola, mini-vertice con Draghi poi Bianchi vede i sindacati: “Nessun rinvio”. Cgil e Uil: “Silenzio sull… - ProDocente : Uil scuola IRC: chiediamo un concorso riservato per over 36 mesi e graduatorie ad esaurimento collegati allo straor… - orizzontescuola : Uil scuola IRC: chiediamo un concorso riservato per over 36 mesi e graduatorie ad esaurimento collegati allo straor… - Miti_Vigliero : Tra Covid e quarantene la scuola riparte dopo le vacanze di Natale: 'Tanti contagiati tra docenti e personale Ata'… - laDiscussioneQ : Scuola e vaccini. Tensioni Governo Sindacati. Turi (Uil): ragazzi in DaD no a discriminazioni ##04 #DAD #governo… -