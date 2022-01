Tunisia, i rifiuti trafficati illegalmente dall’Italia saranno rispediti al mittente: 212 container pronti a partire dal porto di Sousse (Di venerdì 7 gennaio 2022) I 212 container carichi di rifiuti domestici trafficati illegalmente dall’Italia alla Tunisia verranno rispediti in patria. Ad annunciarlo, a un anno e mezzo circa dalla scoperta del carico illegale nel porto di Sousse, dove si trovano ancora sotto sequestro, è stato il ministro degli Esteri tunisino Othman Jerandi in una dichiarazione riportata da diversi media locali, a margine di una conferenza stampa in occasione del termine del mandato del Paese nordafricano come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Jerandi ha poi aggiunto che nelle prossime 36-48 ore saranno annunciate altre novità. A partire dalle modalità di rispedizione dei rifiuti in Italia, ancora da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) I 212carichi didomesticiallaverrannoin patria. Ad annunciarlo, a un anno e mezzo circa dalla scoperta del carico illegale neldi, dove si trovano ancora sotto sequestro, è stato il ministro degli Esteri tunisino Othman Jerandi in una dichiarazione riportata da diversi media locali, a margine di una conferenza stampa in occasione del termine del mandato del Paese nordafricano come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Jerandi ha poi aggiunto che nelle prossime 36-48 oreannunciate altre novità. Adalle modalità di rispedizione deiin Italia, ancora da ...

