Sondaggio Le Figaro | quasi il 60% dei francesi appoggia Macron sui non vaccinati

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Figaro

Emerge da unOdoxa - Backbone Consulting per Le. L'espressione utilizzata dal presidente francese ('emmerder', equivalente di 'rompere i c?') in una intervista a Le Parisien ha ...AGI - Emmanuel Macron vuole 'rompere i c...' ai non vaccinati? Ha ragione, secondo il 59% dei francesi. Emerge da unOdoxa - Backbone Consulting per Le. L'espressione utilizzata dal presidente francese ('emmerder', equivalente di 'rompere i c...') in una intervista a Le Parisien ha provocato una ...Emmanuel Macron ha usato termini poco consoni ad un presidente della Repubblica, ma evidentemente la misura è colma e i non vaccinati sono ormai un pericolo anche in Francia. L’espressione utilizzata ...È a quota 300 sui 500 "sponsor" istituzionali necessari a correre per la presidenza. Quelli che invece non mancano sono i finanziamenti ...