Skeleton | a Winterberg succede di tutto Annullata la prima run | gara su una sola discesa che va a Martins Dukurs

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo appuntamento stagionale in quel diper la Coppa del Mondo di, che vede in Germania la penultima tappadel gran finale a St.Moritz. Al mattino è successo diper quanto riguarda gli uomini: è stata infatti(dopo che si era svolta interamente) larun per motivi tecnici, costringendo la direzione dia ridurre ilad una singola. Nella prova secca ad imporsi è stato il veterano. Il lettone l’ha spuntata davvero per un soffio (un centesimo) sul padrone di casa Axel Jungk che bissa il secondo posto ottenuto aqualche settimana fa. A completare il podio troviamo il russo Alexander Tretiakov, a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Skeleton Winterberg

OA Sport

... Coppa del Mondo: Team HS106 misto - RaiSport+HD, Eurosport 1, Rai Play, Eurosport Player 10.00, Coppa del Mondo: gara maschile- ibsf.org 10.00 Bob, World Series: monobob ...... Now Tv, supertennis.tv, supertennix) 08.00 SLITTINO " Nations Cup a Sigulda (non è prevista diretta tv/streaming) 10.00(Coppa del Mondo) - Gara maschile a(diretta streaming ...Oggi venerdì 7 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio agli sport invernali con le due sprint di biathlon a Oberhof, la staffetta mista per la combinata nordica in Val di Fiemme, ...ubau Brachbach/Winterberg. Jacqueline Lölling findet in diesem Winter einfach nicht in die Erfolgsspur. In den bisherigen sechs Weltcup-Rennen dieses Winters blieb die Skeletonfahrerin aus Brachbach – ...