"Se non fa cavolate, il Napoli tornerà in lotta per lo scudetto", il pronostico (Di venerdì 7 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore. Ecco quanto evidenziato: "Il Napoli ieri meritava. Squadra enigmatica, con il pareggio di ieri se non fa cavolate nelle prossime 2 partite e se riesce a essere consapevole di non sbagliare farà lo stesso campionato che ha fatto all'inizio e lotterà per lo scudetto con Inter e Milan. Questa squadra ha grande forza morale, ha commesso degli errori in queste settimane ma non si può continuare a sbagliare. Demme sta tornando, Politano è un giocatore scattante che mette in difficoltà tutti. Poi mancavano un sacco di giocatori. Vediamo se il Napoli riuscirà anche a comprare un esterno basso a sinistra. Juventus Napoli (Getty Images) Dobbiamo guardare il calcio alla luce dei fatti: il ...

