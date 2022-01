Sci alpino, Shiffrin: “Davvero dimenticate così in fretta? Stavo solo guarendo” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Ma, veramente gente, quanto velocemente dimenticate? Quando succede qualcosa di devastante, è come tornare dopo un grave infortunio. Non avevo perso la mia abilità o la motivazione, Stavo solo guarendo, ok?“. così Mikaela Shiffrin commenta le critiche ricevute la scorsa stagione, quando la statunitense si prese del tempo per metabolizzare la drammatica morte del padre e al ritorno in pista si dimostrò, comprensibilmente, meno devastante del consueto. La statunitense ha parlato, in un’intervista telefonica con Bill Pennington del New York Times, dei difficili momenti vissuti ma anche di come sta vivendo l’avvicinamento ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. “Finalmente mi sento di nuovo me stessa” ha spiegato la fuoriclasse del Colorado, rientrata a Zagabria dopo l’isolamento a causa ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Ma, veramente gente, quanto velocemente? Quando succede qualcosa di devastante, è come tornare dopo un grave infortunio. Non avevo perso la mia abilità o la motivazione,, ok?“.Mikaelacommenta le critiche ricevute la scorsa stagione, quando la statunitense si prese del tempo per metabolizzare la drammatica morte del padre e al ritorno in pista si dimostrò, comprensibilmente, meno devastante del consueto. La statunitense ha parlato, in un’intervista telefonica con Bill Pennington del New York Times, dei difficili momenti vissuti ma anche di come sta vivendo l’avvicinamento ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. “Finalmente mi sento di nuovo me stessa” ha spiegato la fuoriclasse del Colorado, rientrata a Zagabria dopo l’isolamento a causa ...

