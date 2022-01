Parchi | orti | frutteti e giardini | interventi di manutenzione del verde in 9 aree della città

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Bergamo. Sono stati approvati pochi giorni fa dalla Giunta alcuni progetti definitivi distraordinaria dipubblico, previsti nel Programma delle Opere Pubbliche del Comune di Bergamo approvato dal Consiglio Comunale nel marzo 2021. Si tratta di opere di riqualificazione/risistemazione del giardino di Palazzo Frizzoni, giardino di via Ceresa e area cani di via Ronzoni, orto-giardino di via Spino, giardino via Ruggeri da Stabello,di via dei Caravana, via Rovelli, via Goisis e frutteto di via Valle. Le novesono state selezionate, tra le numerose presenti nel territorio, in funzione del livello di frequentazione, del senso di appartenenza al quartiere come luoghi di ritrovocomunità locale e delle necessità che sono emerse nel confronto con gli stessi fruitori, nonché ...