“Non ci sono leader…”: l’ex Juve non si trattiene, che frecciata ad Allegri (Di venerdì 7 gennaio 2022) Juve, orecchio alle parole dell’ex Sami Khedira: “Non ci sono più leader tra i bianconeri”, che stoccata dal centrocampista tedesco Chi aveva pronosticato una partita semplice, si è dovuto ricredere. Nonostante le assenze avversarie, la Juventus non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro un Napoli mutilato dal Covid e dalla Coppa d’Africa. Anzi, ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 7 gennaio 2022), orecchio alle parole delSami Khedira: “Non cipiù leader tra i bianconeri”, che stoccata dal centrocampista tedesco Chi aveva pronosticato una partita semplice, si è dovuto ricredere. Nonostante le assenze avversarie, lantus non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro un Napoli mutilato dal Covid e dalla Coppa d’Africa. Anzi, ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ladyonorato : Ma tu guarda, la Romania dove non ci sono greenpass né obblighi e ha il tasso di vacs più basso, è l’unica fuori da… - borghi_claudio : Sono al ventesimo amico/parente che mi ha detto (ma perchè?) di essere positivo in questi giorni. Al momento il con… - borghi_claudio : Punto è semplice: un governo convinto che gli over 50 non vaccinati MUOIONO TUTTI, metteva da SUBITO l'obbligo, sen… - Marti08831216 : RT @manucasa_80: Messaggio per il #gfvip questi daytime sono ridicoli... non scendiamo dalla montagna con la piena #katiaout - drsmoda : RT @Camillamariani4: Raga, però o ci crediamo sempre alle virostar o non ci crediamo mai, non è che oggi le parole di Galli sono attendibil… -