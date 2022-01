Napoli-Sampdoria | la designazione | l’arbitro e il VAR del match

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/22 in programma domenica 9 gennaio.h. 16.30DI BELLOSCATRAGLI – MARGANIIV: COSSOVAR: ABISSOAVAR: TEGONI Arbitro Di Bello EMPOLI – SASSUOLO h. 12.30VOLPILO CICERO – GUALTIERI C.IV: PRONTERAVAR: VALERIAVAR: MASTRODONATO VENEZIA – MILAN h. 12.30IRRATICOLAROSSI – SCARPAIV: MERAVIGLIAVAR: MAZZOLENIAVAR: BACCINI CAGLIARI – BOLOGNA h. 14.30GHERSINICOSTANZO – TRINCHIERIIV: MARCENAROVAR: MARESCAAVAR: DI IORIO TORINO – FIORENTINA h. 14.30MARINELLILOMBARDI – ROSSI C.IV: COLOMBOVAR: MAGGIONIAVAR: ALASSIO UDINESE – ATALANTA h. 16.30FABBRILONGO – ROCCAIV: PEZZUTOVAR: MARIANIAVAR: VALERIANI GENOA – SPEZIA h. 18.30GUIDASECHI – ...

Advertising

Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - sscnapoli : ??? #NapoliSamp sarà diretta dall’arbitro Di Bello di Brindisi. ?? #ForzaNapoliSempre - juventusfc : Juventus informa che, in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%,… - err0rrrrrrr : RT @sscnapoli: ??? #NapoliSamp sarà diretta dall’arbitro Di Bello di Brindisi. ?? #ForzaNapoliSempre - FrattinoMarco : RT @sscnapoli: ??? #NapoliSamp sarà diretta dall’arbitro Di Bello di Brindisi. ?? #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Sampdoria

IV: COLOMBO VAR: MAGGIONI AVAR: ALASSIOh. 16.30 DI BELLO SCATRAGLI " MARGANI IV: COSSO VAR: ABISSO AVAR: TEGONI UDINESE " ATALANTA h. 16.30 FABBRI LONGO " ROCCA IV: PEZZUTO VAR: ...UFFICIALE - Marco Di Bello sarà l'arbitro di. Pubblicate le designazioni arbitrali per il prossimo week - end di Serie A. Marco Di Bello arbitreràore 16.30 Di Bello Scatragli - Margani ...Ieri, come scrive il Corriere dello Sport, la sua avventura azzurra è stata inaugurata con lo sbarco a Roma per le visite mediche ...L'inglese, proveniente dalla breve esperienza all'Aston Villa, è il nuovo rinforzo di Spalletti per la difesa. Ecco la formula del trasferimento in azzurro ...