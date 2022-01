Multa da 100 euro per i no vax: scoppia la polemica. Burioni: "Una buffonata", Lopalco: "Inutile commentare" (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Dare a chi evade l'obbligo vaccinale una Multa (100 euro) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41 euro x 2) rende l'obbligo stesso una grottesca buffonata . Dispiace vederla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Dare a chi evade l'obbligo vaccinale una(100) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41x 2) rende l'obbligo stesso una grottesca. Dispiace vederla ...

RobertoBurioni : Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41… - stanzaselvaggia : Questi non li convinci quando hanno una tromboembolia polmonare, li convinci con una multa una tantum da 100 euro. Come no. - MediasetTgcom24 : Multa di 100 euro agli over 50 No vax, lo sfogo dell'infermiera della foto-simbolo della pandemia: 'Scelta assurda… - QPeriscopica : @HuffPostItalia In effetti 100 euro di multa sono adeguate alle cose dette contro i novax? ?? - arteletteratura : RT @troisi_licia: Al mio paese se lasci i sacchi di aghi di pino nel posto di raccolta mezz’ora prima dell’orario di inizio sono più di 500… -