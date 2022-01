Moviola del CorSport | Juve-Napoli | mancano due rigori | uno per parte

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Indue, uno per. Lo scrive Edmondo Pinna nelladel Corriere dello Sport. Il voto all’arbitro è comunque la sufficienza: 6. Con un appunto: “impari a gestire i giocatori dopo la fine”. I: “Punizione di Cuadrado, in area Mertens e Morata si tengono, lo spagnolo lo fa sul braccio destro del belga che lo marcava: un elemento che potrebbe aver influito sulla valutazione del successivo tocco di braccio dello stesso Mertens, netto, con il braccio che – per ‘sentire’ lo spagnolo – è ovviamente larghissimo. Poteva starci il penalty”. Poi, il secondo episodio: “De Ligt tocca con il destro la sinistra di Di Lorenzo in area, ci stava rigore (perché ci sono stati in Inter-e Venezia-Roma, non in Empoli-Inter, ...