Lens vs Rennes | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo un’emozionante vittoria in rimonta nella Coupe de France di martedì, ilgiocherà la sua prima partita di Ligue 1 del 2022 questo sabato 8 gennaio, in casa contro ildallo Stade Bollaert-Delelis. Les Sang et Or non sono riusciti a vincere le ultime sei partite di campionato del 2021, mentre lo Stade Rennais è entrato in questa competizione dopo aver perso le ultime due partite nazionali per 2-1 e ha iniziato quest’anno, perdendo 4-3 ai rigori in Coppa di Francia pareggio contro Nancy. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?L’anno solare è iniziato con una vittoria emozionante per Franck Haise e la sua squadra, che hanno eliminato i loro più grandi rivali in modo ...