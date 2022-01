Laura Pausini e l’ex Alfredo Cerruti | un amore finito in tribunale | tutta la verità

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La cantante è stata citata in giudizio dal suo ex manager e compagno: andiamo a vedere cosa è successo.è sicuramente una delle cantanti più apprezzate e famose della scena italiana ed internazionale. Nel corso della sua carriera ha collezionato un successo dopo l’altro, le sue canzoni hanno fatto innamorare milioni di persone. In particolare, nel 1993 partecipa e vince al “Festival di Sanremo” nella categoria Novità ed ottiene un grande successo con il singolo la Solitudine. Per quanto riguarda la sua vita privata, oltre al suo attuale compagno, ha avuto due importanti storie d’. Gabriele Parisi eentrambi manager. Non tutti sanno che proprio quest’ultimo ha citato in giudizio la. Andiamo a vedere cosa ...

Advertising

RADIOEFFEITALIA : Laura Pausini - Lo sapevi prima tu - No3_Feliz : @elmanemba “Son amores” Laura Pausini. ?????? - gabtomartinez : @jorgemedranoc @josedsa33 @diegoalban Laura Pausini ?? - radiocalabriafm : Laura Pausini - Cinque Giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

Elle

Immigrato ha ricevuto il David di Donatello come miglior canzone, battendo Io Sì diche ha, poi, trionfato ai Golden Globe . La trama e il cast di Tolo Tolo Checco , il protagonista, è ...La canzone gli regala il terzo gradino del podio, alle spalle die Gerardina Trovato. Il brano è stato parodiato da Elio e le storie tese nell'album Peerla.non c'è (1997) Il ...La giornata dell’Epifania non ha riservato nulla di gioioso per Tiziano Ferro. Delusione per Laura Pausini: la reazione social di Tiziano Ferro. “Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai d ...Il cantante Nek festeggia oggi i suoi 50 anni. Le curiosità, la carriera ricca di successi come "Laura non c'è", la moglie e la figlia, oltre al curioso incidente alla mano commentato da Nicola Savino ...