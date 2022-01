Lapo Nava sfata il mito dei calciatori viziatelli: debutto con il Milan, poi torna a... (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'impresa eccezionale? Essere normale. È questa la morale del rumore scatenato da un diciassettenne per il semplice fatto di andare in tram. Ma quando a utilizzare i mezzi pubblici è una promessa del ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'impresa eccezionale? Essere normale. È questa la morale del rumore scatenato da un diciassettenne per il semplice fatto di andare in tram. Ma quando a utilizzare i mezzi pubblici è una promessa del ...

fanpage : Lapo Nava, 17 anni, è stato convocato per la prima volta con il Milan dei grandi, portato in panchina per il match… - CB_Ignoranza : Il terzo portiere del Milan, Lapo Nava, classe 2004 è tornato a casa in tram dopo Milan - Roma. Signori dirigenti… - Gazzetta_it : “Il mio Lapo sul tram? Un’immagine pura. È un ragazzo semplice” - 777PARTENERS : RT @Gazzetta_it: “Il mio Lapo sul tram? Un’immagine pura. È un ragazzo semplice” - SaberCola17 : @chichigallon Fatta la foto hai chiamato Lapo Nava e ti ha portato la pizza che avevi ordinato -