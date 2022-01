Il cineasta Zhang Yimou sarà regista cerimonie Pechino 2022

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il grandecinese, che ha diretto la sensazionale cerimonia di apertura delle Olimpiadi Estive del 2008, è stato confermato in qualità di capo direttore per ledi ...

Il grandecineseYimou, che ha diretto la sensazionale cerimonia di apertura delle Olimpiadi Estive del 2008, è stato confermato in qualità di capo direttore per le cerimonie di apertura e ...One Second si concentra sugli ultimi, sugli invisibili, sui reietti, suche dopo la prigione ... Edko Films La verità sui due protagonisti, viene mostrata dalcinese a poco a poco, ...Il grande cineasta cinese Zhang Yimou, che ha diretto la sensazionale cerimonia di apertura delle Olimpiadi Estive del 2008, è stato confermato in qualità di capo direttore per le cerimonie di apertur ...Zhang Yimou dirige un piccolo ma potente film sull'importanza e la potenza della settima arte nella nostra vita ...