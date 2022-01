I numeri dello F-35 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo un anno di successi per il caccia Lockheed-Martin F-35 Lightning II o Joint Strike Fighter, il 2021 inizia con il blocco della flotta dichiarato dalla Corea del Sud, che ha fermato i suoi F-35A dopo un atterraggio d'emergenza accaduto il quattro gennaio. La Yonhap News Agency di Seoul ha riferito che un esemplare, completando una missione di addestramento, ha riscontrato problemi con il suo sistema avionico ed è stato costretto ad atterrare sulla pancia presso la base aerea di Seosan, a sud di Seoul. Imprecisati problemi software avrebbero bloccato l'uscita del carrello d'atterraggio, costringendo il pilota a far strisciare l'aeroplano sulla pancia, manovra che ha concluso abbandonando il velivolo illeso. Avvertito via radio, il servizio di emergenza della base aveva infatti cosparso la pista di schiumogeno antifiamma per evitare che il costoso jet subisse gravi danni durante lo ... Leggi su panorama (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo un anno di successi per il caccia Lockheed-Martin F-35 Lightning II o Joint Strike Fighter, il 2021 inizia con il blocco della flotta dichiarato dalla Corea del Sud, che ha fermato i suoi F-35A dopo un atterraggio d'emergenza accaduto il quattro gennaio. La Yonhap News Agency di Seoul ha riferito che un esemplare, completando una missione di addestramento, ha riscontrato problemi con il suo sistema avionico ed è stato costretto ad atterrare sulla pancia presso la base aerea di Seosan, a sud di Seoul. Imprecisati problemi software avrebbero bloccato l'uscita del carrello d'atterraggio, costringendo il pilota a far strisciare l'aeroplano sulla pancia, manovra che ha concluso abbandonando il velivolo illeso. Avvertito via radio, il servizio di emergenza della base aveva infatti cosparso la pista di schiumogeno antifiamma per evitare che il costoso jet subisse gravi danni durante lo ...

