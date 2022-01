I migliori gadget per la casa in arrivo

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 2022 potrebbe essere davvero l'anno che renderà intelligente la nostra. Dopo un periodo di transizione della smart home che ha aperto le porte a sensori ed elettrodomestici connessi, finalmente siamo alla vigilia di un percorso condiviso tra i vari produttori che consentirà l'dei prodotti e dei servizi più disparati in grado di rendere davvero più smart la nostra abitazione. Insomma, non si tratterà più soltanto di spegnere una presa dallo smartphone o di far partire la lavatrice con un tocco all'interno dell'app, ma ci sarà una maggiore interoperabilità tra i variin grado di fornirci soluzioni fin qui inaspettate. Una parte fondamentale di questa crescente consapevolezza è Matter, il nuovo standard per laintelligente che vuole far dialogare tutti i dispositivi connessi nella ...