GF Vip: Alex Belli scrive una dedica a Soleil Sorge, ma Delia Duran non ci sta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Se pensavate che il capitolo Alex Belli-Soleil Sorge-Delia Duran, fosse concluso vi sbagliavate. Il “triangolo” più discusso della Casa del Grande Fratello Vip 6 fa ancora parlare, e non solo perché lunedì 10 gennaio 2022 potrebbe la modella e moglie dell’ex attore di Centovetrine potrebbe varcare la famosa porta rossa. Vi raccomandiamo... GF vip: la lettera di Alex Belli alla moglie Delia Duran, prima del suo ingresso L’ex inquilino del GF ha da poco dedicato un post molto dolce alla sua amica speciale, scatenando ancora una volta la furia della moglie. Su Twitter il vippone ha scritto un lungo post per Soleil ... Leggi su diredonna (Di venerdì 7 gennaio 2022) Se pensavate che il capitolo, fosse concluso vi sbagliavate. Il “triangolo” più discusso della Casa del Grande Fratello Vip 6 fa ancora parlare, e non solo perché lunedì 10 gennaio 2022 potrebbe la modella e moglie dell’ex attore di Centovetrine potrebbe varcare la famosa porta rossa. Vi raccomandiamo... GF vip: la lettera dialla moglie, prima del suo ingresso L’ex inquilino del GF ha da pocoto un post molto dolce alla sua amica speciale, scatenando ancora una volta la furia della moglie. Su Twitter il vippone ha scritto un lungo post per...

Advertising

occhio_notizie : La sorella di Alessandro Basciano va contro Alex Belli: 'Secondo me con Alex Belli non è finita qua. Se entrerà la… - zazoomblog : Grande Fratello Vip; Alex Belli e da dedica a Soleil Sorge Delia Duran si sfoga e poi cancella - #Grande #Fratello… - alex_antony17 : RT @PicodaMirandola: Le famose cure domiciliari di cui si avvantaggiano solo i vip. A voi plebe tocca il siero della Verità. - ghimi7 : @Ludo_T17 @CiuffyMcFlaming @BELLIPRODUCTION Alex senza di te il gf vip non esiste, ti mettono in puntata anche da eliminato! idolissimo! - dagostinoLucia3 : @BimbiElena @INFOGF22 Magariiiii entra di nuovo Alex allora si che ricomincio ha seguire h24 il gf vip...xke da qua… -