Davide Astori, oggi sarebbe stato il 35esimo compleanno. I messaggi sul web per ricordarlo: “Ci manchi” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Era il 7 gennaio 1987 quando a San Giovanni Bianco (Bergamo) nacque Davide Astori, l’ex calciatore di Fiorentina, Roma e Cagliari morto il 4 marzo 2018 a Udine, prima della partita dei Viola contro l’Udinese. Con un post pubblicato su Instagram nella giornata di oggi, in cui avrebbe spento 35 candeline, la Fiorentina gli ha reso omaggio. “Nasceva oggi Davide Astori. Per sempre con noi” e un cuore viola è la didascalia che accompagna uno scatto del Capitano della squadra del capoluogo toscano. Al post dei Viola, fanno eco anche quello del Museo Fiorentina (“È entrato a far parte della Hall of Fame Viola nell’edizione 2018, per sempre tra i Grandi della nostra Storia!”), del Museo del Calcio di Coverciano, che conserva la sua maglia azzurra (“Nel giorno del tuo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Era il 7 gennaio 1987 quando a San Giovanni Bianco (Bergamo) nacque, l’ex calciatore di Fiorentina, Roma e Cagliari morto il 4 marzo 2018 a Udine, prima della partita dei Viola contro l’Udinese. Con un post pubblicato su Instagram nella giornata di, in cui avrebbe spento 35 candeline, la Fiorentina gli ha reso omaggio. “Nasceva. Per sempre con noi” e un cuore viola è la didascalia che accompagna uno scatto del Capitano della squadra del capoluogo toscano. Al post dei Viola, fanno eco anche quello del Museo Fiorentina (“È entrato a far parte della Hall of Fame Viola nell’edizione 2018, per sempre tra i Grandi della nostra Storia!”), del Museo del Calcio di Coverciano, che conserva la sua maglia azzurra (“Nel giorno del tuo ...

Advertising

acffiorentina : Nasceva oggi Davide Astori. Per sempre con noi. ?? - CB_Ignoranza : Oggi avrebbe compiuto 35 anni Davide Astori. Auguri Capitano, di tutti, per sempre. Anche da lassù 1??3???? - Eurosport_IT : Buon compleanno, Davide! ?? #Astori | #7Gennaio - LorisDiGirolamo : RT @Eurosport_IT: Buon compleanno, Davide! ?? #Astori | #7Gennaio - FQMagazineit : Davide Astori, oggi sarebbe stato il 35esimo compleanno. I messaggi sul web per ricordarlo: “Ci manchi” -