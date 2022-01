Cristian | la tragedia sotto gli occhi degli amici Soccorsi immediati | ma il campione non ce l’ha fatta | morto a19 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Montecatini Valdicenin,nel bosco. Un colpo di fucile partito per errore ha ferito gravemente la giovane promessa del tiro a volo. Il cuore di Christian Ghilli ha smesso di battere presso la struttura ospedaliera dove era stato trasportato d’urgenza. Il ragazzo si trovava in compagnia di alcunidurante una battuta di caccia nelle campagne di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa.Ghilli era originario di Ponteginori e a soli 19era diventato una giovane promessa del tiro a volo, molto conosciuto per questo in tutta la zona. Ma non solo. Una grande passione nella vita di Christian, quella della caccia. Il ragazzo era iscritto alla sezione Federcaccia di Strada di Capannoli. Inoltre solo lo scorso ottobre Christian aveva conquistato il titolo di...