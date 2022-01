Credito | la ripresa spinge i prestiti | richieste cresciute del 24% in un anno

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L’appena concluso ha visto una graduale ma robustadell’economia dopo lo shock indotto dalla diffusione del Covid-19 e questo ha contribuito al significativo aumento della propensione degli italiani a richiedere un prestito per sostenere consumi e progetti di spesa, anche grazie alle misure di politica monetaria e fiscale adottate. È quanto emerge dal Barometro delalle Famiglie (fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF), che segnala una crescita complessiva del +24% nelledi finanziamento rispetto al 2020, che era stato pesantemente condizionato sia dai lockdown sia da un clima di fiducia non favorevole. Nel dettaglio, nel 2021 si è registrata una crescita del +7,1% per ledipersonali, che seppur in ...