Covid oggi Fvg, 1.994 contagi: bollettino 7 gennaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono 1.994 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 7 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 8 morti. Nel dettaglio, su 5.412 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.304 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 24,09%. Sono inoltre 4.726 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 690 casi (14,6%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 34 mentre i pazienti ospedalizzati altri reparti sono 323, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi evidenziando che "ben 31 delle 34 persone ricoverate in terapia intensiva, quindi oltre il 90 percento, non sono vaccinate". "Un dato -dice- che conferma in modo inequivocabile l'importanza della ...

