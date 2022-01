Covid, Margiotta (Confsal): “obbligo vaccinale non è soluzione definitiva problema pandemia” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “E’ da sempre che invitiamo le persone a superare le proprie riserve nei confronti del vaccino, che va considerato come il principale strumento di difesa della salute individuale e collettiva. Pensare però che con l’obbligo vaccinale si dia soluzione definitiva al problema pandemia è un’illusione”. Ad affermarlo è il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta. “Occorre infatti agire soprattutto sul piano del contrasto diretto al virus con due misure sicuramente efficaci: la distribuzione di massa di mascherine e tamponi, per la protezione e sorveglianza individuale; l’installazione capillare di sistemi di aerazione in tutti i luoghi aperti al pubblico, per la difesa collettiva”, sottolinea. Purtroppo, rileva ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “E’ da sempre che invitiamo le persone a superare le proprie riserve nei confronti del vaccino, che va considerato come il principale strumento di difesa della salute individuale e collettiva. Pensare però che con l’si diaalè un’illusione”. Ad affermarlo è il segretario generale della, Angelo Raffaele. “Occorre infatti agire soprattutto sul piano del contrasto diretto al virus con due misure sicuramente efficaci: la distribuzione di massa di mascherine e tamponi, per la protezione e sorveglianza individuale; l’installazione capillare di sistemi di aerazione in tutti i luoghi aperti al pubblico, per la difesa collettiva”, sottolinea. Purtroppo, rileva ...

