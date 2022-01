Covid: in Campania quasi 10mila positivi, 12 morti in 48 ore (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 9.739, in Campania, nelle ultime 24 ore, i casi positivi al Covid su 57.570 test esaminati. Come solitamente accade dopo i fine settimana o i festivi, cala anche questa volta il numero dei tamponi e si alza l’indice di contagio che passa dal 14,18% di ieri al 16,91% di oggi. Dodici i decessi nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 70 posti letto occupati (-3 rispetto a ieri); aumentano, invece i ricoveri in degenza dove i posti letto occupati sono 929 mentre ieri erano 868. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 9.739, in, nelle ultime 24 ore, i casialsu 57.570 test esaminati. Come solitamente accade dopo i fine settimana o i festivi, cala anche questa volta il numero dei tamponi e si alza l’indice di contagio che passa dal 14,18% di ieri al 16,91% di oggi. Dodici i decessi nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 70 posti letto occupati (-3 rispetto a ieri); aumentano, invece i ricoveri in degenza dove i posti letto occupati sono 929 mentre ieri erano 868. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

