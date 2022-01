Come partecipare a Cortesie per gli ospiti e come funziona davvero il programma?

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 7 gennaio 2022)per gliè senza dubbio uno dei programmi maggiormente apprezzati dall’appassionato pubblico di Real Time. Si tratta di uno show che è ormai arrivato alla quindicesima edizione, a dimostrazione diquesto“un po’ reality e un po’ talent” sia riuscitoad ottenere molti consensi in questi anni. Ilmento è molto semplice: in ogni puntata una coppia (non per forza partner) prepara un pranzo da far assaggiare ai giudici e anche all’altra coppia in gara. La coppia che colpirà maggiormente non solo per la qualità del piatto, ma anche per l’arredamento della casa, l’apparecchiatura e il modo di intrattenere gliottiene vittoria e premio (solitamente accessori da cucina o utensili per la casa). Rispetto ad ...