C’è posta per te, le anticipazioni: Can Yaman ospite in studio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Can Yaman e altri ospiti nello studio di C’è posta per te: ecco tutte le anticipazioni della puntata di domani, sabato 8 gennaio Primo appuntamento di quest’anno del salotto di C’è posta per te, in onda su Canale 5 a partire da domani sera 8 gennaio. Il celebre people show condotto da Maria De Filippi da oltre 20 anni tiene incollati alla tv milioni di italiani, con le sue storie toccanti. Merito anche dei suoi ospiti d’eccezione. Proprio parlando di ospiti, ad inaugurare la nuova stagione del programma sarà l’attore turco Can Yaman, divenuto celebre in Italia grazie alla soap Daydreamer. Il divo si rivedrà in tv dopo un periodo di assenza dagli schermi, nello show che lo ha già ospitato nella scorsa edizione. L’attore è infatti impegnato sul set della nuova fiction Viola come ... Leggi su zon (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cane altri ospiti nellodi C’èper te: ecco tutte ledella puntata di domani, sabato 8 gennaio Primo appuntamento di quest’anno del salotto di C’èper te, in onda su Canale 5 a partire da domani sera 8 gennaio. Il celebre people show condotto da Maria De Filippi da oltre 20 anni tiene incollati alla tv milioni di italiani, con le sue storie toccanti. Merito anche dei suoi ospiti d’eccezione. Proprio parlando di ospiti, ad inaugurare la nuova stagione del programma sarà l’attore turco Can, divenuto celebre in Italia grazie alla soap Daydreamer. Il divo si rivedrà in tv dopo un periodo di assenza dagli schermi, nello show che lo ha già ospitato nella scorsa edizione. L’attore è infatti impegnato sul set della nuova fiction Viola come ...

