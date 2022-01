Aumento di contagi a Ottati, stretta del sindaco: “Zona rossa” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutisindaco e l’Amministrazione Comunale di Ottati hanno emanato un’ordinanza che dispone la Zona rossa. “Ho appena emanato l’Ordinanza Sindacale n. 1/2022, con la quale sono impartite le ulteriori e seguenti misure restrittive da adottare sul Territorio Comunale di Ottati, con effetto immediato e fino al 16 Gennaio p.v.:il divieto di sposamento da e per Ottati per l’intera giornata, eccezion fatta per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e motivi di salute;il divieto di frequentazione di piazze e spazi pubblici all’aperto nel Territorio Comunale di Ottati per l’intera giornata;utilizzo esclusivo della mascherina FFP2, sia in luoghi aperti che chiusi;per le Attività di ristorazione è consentita la vendita col solo metodo di asporto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutie l’Amministrazione Comunale dihanno emanato un’ordinanza che dispone la. “Ho appena emanato l’Ordinanza Sindacale n. 1/2022, con la quale sono impartite le ulteriori e seguenti misure restrittive da adottare sul Territorio Comunale di, con effetto immediato e fino al 16 Gennaio p.v.:il divieto di sposamento da e perper l’intera giornata, eccezion fatta per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e motivi di salute;il divieto di frequentazione di piazze e spazi pubblici all’aperto nel Territorio Comunale diper l’intera giornata;utilizzo esclusivo della mascherina FFP2, sia in luoghi aperti che chiusi;per le Attività di ristorazione è consentita la vendita col solo metodo di asporto ...

Advertising

Adnkronos : In #Germania 56mila contagi e 264 morti in 24 ore, incidenza settimanale in aumento. #covid - borghi_claudio : Il green pass per il lavoro che avrebbe dovuto diminuire i duemila contagi dal giorno della sua introduzione ad ogg… - RaiNews : Sindacato Nursing Up: preoccupa l'aumento dei contagi tra gli infermieri - AlexMazzone : @IoioPk001 @noitre32 Allora perché nonostante l'aumento dei contagi mai visto da quando è iniziata la pandemia gli… - PacificoTweet : Contagi in aumento, Pacifico (Anief): chiediamo la didattica a distanza al 100%. Lezioni in presenza mettono in per… -