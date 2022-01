Ashley Graham mostra il pancione a 40 settimane (Di venerdì 7 gennaio 2022) La gravidanza di Ashley Graham è davvero agli sgoccioli e lei approfitta degli ultimi giorni prima del parto per farsi fotografare con il suo bellissimo pancione nudo. Indossa un maglione verde per coprire la parte alta del corpo, ma dalla vita in giù è completamente senza veli. Non è la prima volta che si fa fotografare così sexy durante la dolce attesa, e ogni volta conquista i follower. E’ disinibita, libera e sicura di sé: per questo Ashley piace così tanto. Ha ridefinito i confini della bellezza portando sulle passerelle e sui social le sue forme burrose. La gravidanza le ha dato una marcia in più per osare, e con il pancione si è fatta spesso immortalare senza veli. Per annunciare la dolce attesa ha posato nuda, e anche ora che si prepara al parto si mostra senza tabù. Indossa ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 7 gennaio 2022) La gravidanza diè davvero agli sgoccioli e lei approfitta degli ultimi giorni prima del parto per farsi fotografare con il suo bellissimonudo. Indossa un maglione verde per coprire la parte alta del corpo, ma dalla vita in giù è completamente senza veli. Non è la prima volta che si fa fotografare così sexy durante la dolce attesa, e ogni volta conquista i follower. E’ disinibita, libera e sicura di sé: per questopiace così tanto. Ha ridefinito i confini della bellezza portando sulle passerelle e sui social le sue forme burrose. La gravidanza le ha dato una marcia in più per osare, e con ilsi è fatta spesso immortalare senza veli. Per annunciare la dolce attesa ha posato nuda, e anche ora che si prepara al parto sisenza tabù. Indossa ...

