Amici 2021 | scoppia la lite in casetta | LDA furioso proprio con lei!

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Non è la prima volta che dalla produzione sono stati mossi diversi rimproveri ai concorrenti per il loro scarso impegno nell'occuparsi dell'ordine degli oggetti personali. Anche l'anno scorso c'era stato un problema di questo tipo, che aveva causato pianti isterici e ferree prese di posizione. Questa volta però il litigio è degenerato in una vera e propria rissa, con insulti, spintoni e lanci di oggetti. I due contendenti, dopo aver sollevato un gran polverone e accusandosi a vicenda, non sono riusciti a trovare un punto d'incontro. Ognuno dei concorrenti all'interno delladiha rivendicato ilruolo nelle pulizie domestiche, accusando gli altri di non fare abbastanza o di non essere sufficientemente partecipi nella gestione dei turni. Inizialmente, è stata Cosmary Fasanelli a schierarsi contro Elena Manuele. ...