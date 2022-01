A distanza di mesi dal Covid i giocatori contagiati giocano meno minuti e completano meno passaggi (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Economist riprende una recente ricerca condotta da tre economisti dell’Università di Reading sugli effetti del Long Covid sugli atleti professionisti. Qualche settimana fa ne scrisse anche la Sueddeutsche. Nella ricerca si cita il caso dell’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, che, nel marzo 2020, raccontò: «Dopo cinque minuti di movimento ho dovuto fermarmi perché facevo fatica a respirare». Si tratta di un’esperienza molto comune a chi ha avuto a che fare con il Covid, anche tra gli atleti impegnati nello sport professionistico di livello più alto. Gli effetti durano anche molti mesi. I ricercatori sono stati in grado di identificare il 90% dei 257 casi positivi segnalati nella Bundesliga tedesca e nella Serie A italiana fino a luglio 2021. Li hanno combinati con i dati Opta relativi alla misurazione delle ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Economist riprende una recente ricerca condotta da tre economisti dell’Università di Reading sugli effetti del Longsugli atleti professionisti. Qualche settimana fa ne scrisse anche la Sueddeutsche. Nella ricerca si cita il caso dell’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, che, nel marzo 2020, raccontò: «Dopo cinquedi movimento ho dovuto fermarmi perché facevo fatica a respirare». Si tratta di un’esperienza molto comune a chi ha avuto a che fare con il, anche tra gli atleti impegnati nello sport professionistico di livello più alto. Gli effetti durano anche molti. I ricercatori sono stati in grado di identificare il 90% dei 257 casi positivi segnalati nella Bundesliga tedesca e nella Serie A italiana fino a luglio 2021. Li hanno combinati con i dati Opta relativi alla misurazione delle ...

