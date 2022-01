Volley, Superlega 2021/2022: Vibo Valentia lotta ma Modena vince in quattro set (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Leo Shoes PerkinElmer Modena vince 3-1 (25-22, 21-25, 25-22, 25-22) sul campo della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. La formazione di coach Baldovin, al rientro dopo quasi un mese di stop causa Covid, mette in difficoltà i Canarini anche grazie ad un superlativo Nelli, arrivato a sostituire l’infortunato Nishida. Gli uomini di GIani però riescono a reagire nei momenti decisivi e conquistano così la dodicesima vittoria consecutiva, la nona in campionato. Di seguito la cronaca della partita RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 16^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Leo Shoes PerkinElmer3-1 (25-22, 21-25, 25-22, 25-22) sul campo della Tonno Callipo Calabrianella sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato didimaschile. La formazione di coach Baldovin, al rientro dopo quasi un mese di stop causa Covid, mette in difficoltà i Canarini anche grazie ad un superlativo Nelli, arrivato a sostituire l’infortunato Nishida. Gli uomini di GIani però riescono a reagire nei momenti decisivi e conquistano così la dodicesima vittoria consecutiva, la nona in campionato. Di seguito la cronaca della partita RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 16^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA...

