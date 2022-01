UFFICIALE- Consiglio di Lega approva il nuovo protocollo: "Obbligo di scendere in campo per squadre con almeno 13 giocatori a disposizione" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella serata di Giovedì 6 Gennaio 2022, in virtù delle partite rinviate nella ventesima giornata di campionato, il Consiglio di Lega ha deliberato all'unanimità il nuovo protocollo che consentirà... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella serata di Giovedì 6 Gennaio 2022, in virtù delle partite rinviate nella ventesima giornata di campionato, ildiha deliberato all'unanimità ilche consentirà...

