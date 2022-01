Traffico Roma del 06-01-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Luceverdeuna buona giornata da Simona Cerchiara in aumento gli spostamenti sulle strade dima non ci sono difficoltà di circolazione scorrevoli le principali vie di collegamento dal olimpiche al potere alla tangenziale è al Raccordo Anulare vicino Ostia all’infernetto attenzione comunque un incidente ci troviamo in via del Canale della Lingua all’altezza di via di castelporziano oggi appuntamenti domenicali a San Pietro con l’Angelus a mezzogiorno e allo stadio Olimpico con lazio-empoli alle 14:30 cambiamenti alla viabilità chiusure divieti prestare attenzione nessuna messaggio di rilievo nella trasporto pubblico oggi il servizio festivo da domani il nuovo orario della-lido nei giorni feriali escluso il sabato ferrovia in servizio tra EUR Magliana e Colombo e con questo è tutto i dettagli di queste e di altre notizie ...