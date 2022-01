Sul Covid ci stiamo concentrando sui numeri sbagliati? (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con l’esplosione di casi di Covid alcuni esperti ritengono che l’attenzione andrebbe spostata dai nuovi contagi ai ricoveri ospedalieri. La raccolta dati resta fondamentale «ma in questa fase va cambiata la comunicazione» Leggi su corriere (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con l’esplosione di casi dialcuni esperti ritengono che l’attenzione andrebbe spostata dai nuovi contagi ai ricoveri ospedalieri. La raccolta dati resta fondamentale «ma in questa fase va cambiata la comunicazione»

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al… - ricpuglisi : Il punto di svolta qui su Twitter è l'arrivo di @SilvestriMd, ben lontano dalla comunicazione terroristica sul Covi… - petergomezblog : Misure Covid, il cdm vara all’unanimità nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Draghi decide di non spie… - ConteZero76 : @orsovolante @chiccotesta @EnricoLetta Non è così semplice. Il COVID ha fatto danni anche sul lato supply e l'anno… - AdaLoffredo : RT @autocostruttore: L'Australia ha espulso Novak Djokovic per le ferree restrizioni sanitarie sul Covid. Indipendentemente dall'essere d'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul Covid Il Covid dei piccoli, la trincea dei bambini Suddiviso in due sedi, quella al Gianicolo (27 posti) e l'altra a Palidoro (24) sul mare, il centro Covid potrà essere ampliato al massimo di altri 25 posti letto. Anche se per fortuna - spiega la ...

Avanti tutta! La Serie A dichiara guerra alle ASL (per non morire) Difficile ottenere tanto in un momento così drammatico dal punto di vista dei contagi, ma la contropartita messa sul tavolo sono un nuovo protocollo da far approvare al CTS e alla politica che si ...

Sul Covid ci stiamo concentrando sui numeri sbagliati? Corriere della Sera Basta speculazioni politiche sull’ospedale di Pantalla Basta speculazioni politiche sull’ospedale di Pantalla, i cittadini meritano rispetto. Le bugie raccontate in questi giorni sul futuro del nosocomio della Media Valle del Tevere hanno il solo scopo di ...

Il comunicato del Napoli: "Positivo un membro dello staff, alcuni tamponi..." ha pubblicato un nuovo aggiornamento sul bollettino medico: "In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un ...

Suddiviso in due sedi, quella al Gianicolo (27 posti) e l'altra a Palidoro (24)mare, il centropotrà essere ampliato al massimo di altri 25 posti letto. Anche se per fortuna - spiega la ...Difficile ottenere tanto in un momento così drammatico dal punto di vista dei contagi, ma la contropartita messatavolo sono un nuovo protocollo da far approvare al CTS e alla politica che si ...Basta speculazioni politiche sull’ospedale di Pantalla, i cittadini meritano rispetto. Le bugie raccontate in questi giorni sul futuro del nosocomio della Media Valle del Tevere hanno il solo scopo di ...ha pubblicato un nuovo aggiornamento sul bollettino medico: "In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un ...