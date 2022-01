Scuole | De Pierro | “Chiusure? Dolorose ma spesso inevitabili”

Leggi su anteprima24

Benevento – "Seicento dirigenti scolastici, da tutta Italia, (ma il numero è destinato a crescere) hanno scritto al Presidente del Consiglio Draghi e al ministro dell'Istruzione Bianchi per sollecitare il Governo a rimandare di almeno dieci giorni il ritorno a scuola in presenza. Pur consapevoli della delicatezza del tema, il documento dei presidi italiani deve indurre tutti coloro che hanno responsabilità pubbliche ad un'attenta e seria riflessione sul cruciale tema della scuola e della frequenza in presenza nel contesto di una così grave emergenza epidemiologica", così in una nota il vicesindaco di Benevento Francesco De. "Il buon senso, l'etica della responsabillità, la consapevolezza della gravità del momento, nonché la vertiginosa ascesa dei numeri che crudamente testimoniano la rapidità con cui si diffonde la mutazione Omicron ...