Saman, lo zio arrestato in Francia: 'Consegnatemi all'Italia'. E' accusato di aver ucciso la nipote 18enne (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, chiede di essere consegnato all'Italia. Dopo quattro rinvii la mossa del pachistano arriva inaspettata, davanti alla Corte di appello di Parigi: 'Non mi oppongo, ...

