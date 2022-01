Psg | aumentano i casi Covid nella squadra | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Psg perde altri due elementi per positività al, la stessa società parigina a comunicare i nomi Il Psg attraverso una nota ufficiale hala positività aldi altri due componenti del gruppo. Si tratta di Draxler e Di Maria, che vanno ad aggiungersi anche a quelli dei giorni scorsi. ? Ángel Di María et Julian Draxler ont été testés positifs ce matin à la-19. Ils ont été placés à l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté.— Paris Saint-Germain (@PSG inside) January 6, 2022 Pochettino perde diversi elementi in questi ultimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.