LIVE Berrettini/Sinner-Medvedev/Safiullin 7-5 2-4, Italia-Russia 1-1 ATP Cup in DIRETTA: russi avanti di un break nel secondo set (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Passa Sinner, ma Safiullin è intervenuto a sproposito. 2-4. Passante paradisiaco di Medvedev e la russia rimane ancora con il naso avanti. 40-30 Morbida la volée di Safiullin, può intervenire Berrettini! 40-15 Altro scambio perso sulla diagonale di rovescio da parte di Berrettini. 30-15 Buon angolo trovato da Sinner con il dritto! 30-0 Gran prima e volée facile per Safiullin. 15-0 Incontenibile Medvedev quando scaglia la prima. 2-3! Scappa il recupero di Medvedev: gli azzurri sono ancora vivi in questo parziale. 40-40 Troppo avventato l’intervento a rete di Safiullin: ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Passa, maè intervenuto a sproposito. 2-4. Passante paradisiaco die larimane ancora con il naso. 40-30 Morbida la volée di, può intervenire! 40-15 Altro scambio perso sulla diagonale di rovescio da parte di. 30-15 Buon angolo trovato dacon il dritto! 30-0 Gran prima e volée facile per. 15-0 Incontenibilequando scaglia la prima. 2-3! Scappa il recupero di: gli azzurri sono ancora vivi in questo parziale. 40-40 Troppo avventato l’intervento a rete di: ...

