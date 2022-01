“L’ha presa col braccio…”. Juve-Napoli, Marelli scova il rigore non fischiato (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo Luca Marelli, ex arbitro ed ora talent di DAZN, c’è un calcio di rigore per la Juventus per un tocco di braccio di Mertens. Da pochi minuti è iniziata la ripresa della gara tra la Juventus ed il Napoli. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 0-1 a favore della squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo Luca, ex arbitro ed ora talent di DAZN, c’è un calcio diper lantus per un tocco di braccio di Mertens. Da pochi minuti è iniziata la ridella gara tra lantus ed il. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 0-1 a favore della squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

lucfontana : Auguri a tutti. La vignetta l’ho presa in prestito dagli auguri che mi ha inviato Dacia Maraini e dalle speranze di… - graziano_delrio : Mattarella ha ricordato che è l’essere comunità che ha salvato il paese. Una comunità che si è presa cura uno dell’… - chiaraamucciar1 : @lphaBlack Non sono stati smerdati abbastanza. Ma c’è chi è convinto che l’ha presa e pure bene. Che tristezza ?? - Tizio030 : @Spina141 @loca_acm Sul secondo gol l'ha presa lui proprio perché si muove, non è certo veloce ma non è manco statico - melotti_fausto : @HoaraBorselli Sperano di riuscire ad inforcare l'apice di una 'curva di contagi', e poter raccontare che la misura… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ha presa Sei Nazioni: le partite casalinghe del Galles a Londra? Il governo gallese non l'ha presa bene OnRugby