Formazioni ufficiali Juventus Napoli | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ledimatch valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All: Allegri.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

angelomangiante : #MilanRoma. Formazioni ufficiali. #ASRoma 3-5-2 Rui Patricio ---- Mancini Smalling Ibanez ---- Karsdorp… - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #Milan-#Roma - cn1926it : #JuveNapoli, le formazioni ufficiali: Ghoulam titolare! Giocano i 3 calciatori in dubbio - MondoBN : JUVE-NAPOLI, Le formazioni ufficiali: - lacorsadi_adama : ?? FORMAZIONI UFFICIALI!! Juventus ??? Napoli ?? #SerieA ???? ?? Allianz Stadium ? 20:45 ?? DAZN -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

di Stefano Belli} LE, VIA! Luci a San Siro per Milan Roma : tra pochi minuti inizierà la super sfida di Serie A, scopriamo allora come ci arrivano Stefano Pioli e José Mourinho ...MILAN - ROMAMILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui ...19:45 - LE FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. Allegri ...19:25 - Juventus e Napoli sono arrivate all'Allianz Stadium. 19:01 - Si attende l'arrivo delle due squadre per le conferme sulle formazioni. 18:25 - IN ATTACCO CHIESA, MORATA ...